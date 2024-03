Polícia Militar Ambiental encontra 20 árvores cortadas em Paraty

Vinte árvores foram encontradas cortadas na sexta-feira (22) em Paraty e aproximadamente mil metros quadrados de área degradada identificados por policiais do Comando de Polícia Ambiental na Prainha de Mambucaba. Os agentes chegaram ao local após receberem denúncia sobre desmatamento florestal encaminhada pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia (0300 253 1177).

Os policiais militares lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, responsáveis pela averiguação das informações, estiveram na Rua Projetada 3, onde observaram diversas árvores cortadas com uso de motosserra, não sendo identificadas placas contendo licenciamento ambiental para a atividade. Ainda segundo os agentes, o terreno está localizado no interior da Zona de Amortecimento do Parque Nacional da Serra da Bocaína e, durante as diligências, não foram encontrados os responsáveis pelos crimes ambientais.

A Ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Paraty.

Para denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, a população pode ligar para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).