Sindicato da Construção Civil comemora os seus 78 anos de fundação

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região comemora neste domingo, 24 de março, o seu aniversário de 78 anos de fundação (1946/2024). Aproveitando a data especial, o presidente Zeomar Tessaro reforça as ações realizadas pela entidade em prol de trabalhadores e trabalhadoras, em especial para os associados e as associadas.

Entre elas estão as campanhas salariais das suas várias categorias, que o sindicato iniciou as negociações com força total e com o objetivo principal de garantir os reajustes nos salários e nos benefícios.

O sindicato também tem trabalhado para facilitar o acesso dos seus trabalhadores aos convênios e serviços como: tratamento odontológico, descontos em clínicas médicas e exames laboratoriais, universidades, cursos técnicos, clubes de lazer, entre outros.

De acordo com Zeomar Tessaro, nessa data especial dos 78 anos é importante reafirmar o compromisso do sindicato de se manter comprometido e combativo na luta pelos direitos.

– São anos de história, trabalho e conquistas, que transformaram a realidade de milhares de trabalhadores em toda a nossa região. O sindicato agradece a sua categoria que ajudou a construir essa importante trajetória – frisa.

Diariamente, o sindicato também mantém plantões com os diretores na sua sede no Conforto, das 13 às 18 horas, para receber dúvidas, reclamações e denúncias de trabalhadores associados. Quem quiser mais informações sobre os atendimentos pode mandar mensagem para o SindZap (WhatsApp), no número (24) 99275-4521.