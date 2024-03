Voltaço contrata o zagueiro Lucas Souza

O Volta Redonda F.C. anuncia a contratação do zagueiro Lucas Souza, de 26 anos, para a sequência da temporada. O atleta assinou o contrato com validade até o final de 2025.

Revelado pelo Goiás, Lucas Souza estava no Joinville/SC, onde disputou o Campeonato Catarinense neste ano. Desde 2021 o zagueiro disputa a Série C pelo Altos/PI. Em 2022, atuou pelo Operário Ferroviário/PR na Série B.

Lucas é o quinto reforço do Esquadrão de Aço para a Série C do Campeonato Brasileiro e Copa Rio. Anteriormente, o Volta Redonda anunciou o goleiro Jean Drosny, o zagueiro Zé Vitor, além dos meias Raphael Augusto e Rafinha.

Ficha Técnica

Nome: Lucas do Carmo Souza

Data de Nascimento: 06/01/1998

Local de Nascimento: Pontalina/GO

Clubes: Goiás, América-GO, Altos-PI, Operário Ferroviário-PR, Joinville-SC e VOLTA REDONDA