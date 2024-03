Amigos e instituições lamenta a morte do radialista Uiara Araújo

A morte do radialista Uiara Araújo, aos 64 anos, na noite de sábado (23), foi lamentada por instituições e diversos amigos do comunicador. O falecimento foi por volta das 22 horas, no Hospital do Retiro, onde Uiara deu entrada na quinta-feira (21) por não estar se sentindo bem.

“O Volta Redonda Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do grande torcedor e radialista Uiara Araújo, que infelizmente nos deixou na noite de ontem (23), aos 64 anos. Uiara Araújo trabalhou em diversas rádios da região Sul Fluminense e cobriu inúmeros jogos do Voltaço. Dono de um talento marcante e amante do clube, estava atualmente apresentando seu programa na Rádio Mix, de Volta Redonda. O Volta Redonda Futebol Clube presta condolências a todos os amigos, familiares e colegas de trabalho de Uiara Araújo”, publicou o clube em nota oficial em suas redes sociais.

O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, também publicou uma homenagem ao radialista. “Perdemos nosso amigo Uiara Araújo, um dos maiores radialistas deste Estado. Parceiro de tantas jornadas, sempre teve minha admiração pelo baita profissional que era. Obrigado por tudo, Uiara! Sei que você está em bom lugar, então peço a Deus que console aqueles que ficaram”, escreveu.

Fernando Pedrosa, dono do Foco Regional, amigo de longa data, prestou a sua homenagem nas redes. “O Sul Fluminense perdeu, na noite de sábado, o talento do grande Uiara Araújo. Meu parceiro de tantas jornadas. Do esporte a programas de entrevistas na TV. Foram mesmo muitas emoções. O vascaíno mais empedernido que conheci. Fã de Roberto Carlos. Bairrista como poucos por Volta Redonda e Barra Mansa. Que a luz que lhe iluminou neste mundo continue brilhando por toda sua última jornada. Força à família. Que se orgulhe dele, sempre!!!”, postou o jornalista.

O corpo de Uiara Araújo será velado no cemitério Portal da Saudade a partir de 15h. Depois, o corpo será levado para a cremação. O radialista deixa três filhos e quatro netos.