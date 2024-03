Homem é preso com arma e drogas na Vila Delgado em Barra Mansa

Um homem foi preso na noite de sábado (23) com arma e drogas no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. Ele foi flagrado com uma pistola calibre 9 milímetros e uma sacola com drogas na Vila Delgado.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes chegaram até o homem após irem até o local para reforçar o patrulhamento e evitar possíveis confrontos entre facções rivais nos bairros Getúlio Vargas e Ano Bom. No local, estava o homem, vestindo camisa azul e bermuda escura.

Os policias fizeram o cerco e o suspeito correu, jogando a sacola em direção a uma casa que estava aberta, sendo alcançado e rendido. Além da pistola, foram apreendidos 24 munições calibre .556, 59 munições calibre 9 mm, dois carregadores do tipo “goiabada”, três carregadores alongados calibre 9 mm, um carregador de fuzil calibre .556, 149 pinos de cocaína, 56 trouxinhas de maconha, 21 pedras de crack e 22 pedaços de skunk.

O suspeito foi levado para a delegacia, onde o caso foi registrado. (Foto: PM/Divulgação)