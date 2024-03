Morre radialista Uiara Araújo aos 64 anos

O Sul Fluminense perdeu, na noite deste sábado (23), um dos seus maiores talentos na comunicação. Morreu por volta das 22h, no Hospital do Retiro, o radialista Uiara Araújo. A morte foi confirmada pela direção do hospital, que ele procurou na última quinta-feira (21) por não estar se sentindo bem.

A causa ainda não foi divulgada. O corpo ainda estava no hospital no momento desta publicação.

Na sexta-feira (22), Uiara informou, por meio de uma rede social, que estava internado: “Meu povo querido, a vida nos surpreende a cada instante, vi “a coisa muito feia” para o meu lado. Procurei um hospital, Munir Rafful (Retiro). E a opção foi me internar. Parafraseando o Rei Roberto [Carlos, de quem era um grande fã]: ‘São tantas já vividas’. É mais um susto, grande susto, mas….tudo vai ficar bem. Obrigado Dra. Luciana, grande profissional, Márcia Cury, sem palavras, só competência. Agora vamos aguardando os diagnósticos rogando a Deus que tudo fique bem”.

A publicação gerou quase 450 comentários de fãs e amigos, como os radialistas Áureo Ameno e Cláudio Perrout, que trabalharam na Rádio Globo. Também se manifestaram com mensagens de otimismo diversos radialistas que trabalham com Uiara na região, além de amigos que ele conquistou no meio jornalístico em geral.

Trajetória – Uiara Araújo Vieira nasceu em Volta Redonda. Estava com 64 anos de idade. Sua carreira começou em 1975, na Rádio Siderúrgica Nacional, de propriedade da Companhia Siderúrgica Nacional, quando a empresa era estatal. Iniciou como operador de externa e chegou a repórter esportivo.

Com o fechamento da emissora, em dezembro de 1980, Uiara passou a trabalhar diretamente na área administrativa da CSN, mas fazendo transmissões esportivas pela Rádio do Comércio, de Barra Mansa, até que, dois anos depois, foi contratado para trabalhar na Rádio Nacional de Volta Redonda, que substituiu a Rádio Siderúrgica.

Na emissora do grupo Radiobras, fez muito sucesso com um programa matinal que logo se tornou líder de audiência na cidade. Paralelamente, atuava no departamento de esportes, o que o levou, em 1984, a ser transferido para a Rádio Nacional do Rio, depois de cobrir a pré-temporada do Vasco, seu time do coração, em Vassouras. Na emissora carioca, atuou na cobertura diária dos grandes clubes. Deixou o esporte para apresentar o programa Revista Nacional, que ia ao ar pela manhã.

Acabou sendo contratado, em 1988, pela Super Rádio Tupi. Comandou o Domingo Alegre e o programa Ídolos de Todos os Tempos, entrevistando grandes nomes da música, do teatro e da televisão. Ficou na rádio até 1993.

Retorno – Uiara retornou para a região ainda naquele ano, passando a atuar na Rádio Stereo Sul, que substituiu a Nacional de Volta Redonda. Passou também pela Rádio Agulhas Negras, de Resende, até ser contratado pela Sul Fluminense, em 1994, onde repetiu o sucesso com um programa diário e também como comentarista esportivo, além de participar de programas na TV Sul Fluminense (hoje Band Interior). Atualmente, ele apresentava seu programa na Rádio Mix, de Volta Redonda.

Uiara ainda atuou na mídia impressa, com a revista Siga Mídia. Ele também trabalhou na Secretaria de Cultura de Volta Redonda, participando da elaboração de projetos – foi um dos idealizadores do Palco Sobre Rodas, levando atrações artísticas aos bairros da cidade – e apresentando eventos promovidos pela pasta. (Foto: Arquivo pessoal). Com informações do Foco Regional