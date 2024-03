Região sudeste registra 20 mortes devido as fortes chuvas

As fortes chuvas que atingiram a Região Sudeste no final de semana, registraram até o momento 20 mortes.

No estado do Rio de Janeiro foram confirmadas 8 mortes, sendo quatro em Petrópolis, duas em Teresópolis, uma em Arraial do Cabo e uma em Duque de Caxias.

As regiões Serrana e Norte do estado registraram os maiores acumulados pluviométricos das últimas 24 horas. Na cidade de Petrópolis, o índice ficou acima de 300mm e permanece em risco hidrológico muito alto. Já Teresópolis, Bom Jesus do Itabapoana, Campos dos Goytacazes e Magé computaram 200mm, mas todos os municípios estão sendo monitorados.

No Espírito Santo, foram 10 mortes no município de Mimoso do Sul e duas em Apiacá. No estado 273 pessoas estão desabrigadas e mais de 4 mil estão desalojadas. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, decretou situação de emergência nos municípios mais atingidos do sul do Estado.