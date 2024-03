Instituições e entidades interessadas podem se inscrever pela internet ou na sede da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda prorrogou até o dia 3 de abril a convocação para representantes da sociedade civil comporem o Comitê Municipal Intersetorial de Políticas para a População em Situação de Rua (CMIPPSR/VR) – gestão 2024/2026. O comitê será composto por 18 representantes da sociedade civil, sendo nove titulares e nove suplentes.

A ficha de inscrição está disponível na edição extra do Diário Oficial do município, o VR em Destaque, publicada na última sexta-feira (15), no link https://www.voltaredonda.rj.gov.br/images/Documentos/VRDestaques/2024/2024-03-15_2048-extra.pdf, e também pode ser solicitada por e-mail (comitepopruavr2024@gmail.com) ou pelo telefone (24) 3511-3555.

Além da ficha preenchida, as instituições interessadas devem cumprir alguns requisitos: apresentar ata da reunião que aprovou a indicação da/o representante; descrição das principais atividades realizadas nos últimos três anos relacionadas com a temática da População em Situação de Rua; currículo dos representantes (titular e suplente) indicados; e ata de criação da Entidade ou Estatuto.

A documentação deverá ser entregue na sede da SMDH, na Rua Antônio Barreiros, nº 232, bairro Nossa Senhora das Graças, ou enviada pelo e-mail comitepopruavr2024@gmail.com. As inscrições presenciais acontecerão das 8h às 17h; e para o caso de envio online, até 23h59 do dia 3 de abril.

Caso o número de entidades habilitadas exceda o número de vagas disponíveis, a comissão realizará uma eleição junto à plenária de organização do processo eleitoral para escolha das entidades.

A escolha dos integrantes da sociedade civil para o Comitê Municipal Intersetorial de Políticas para a População em Situação de Rua deverá contemplar nove representações: cinco representantes de entidades de atendimento a pessoas em situação de rua; dois da população em situação de rua; e dois representantes de organizações que promovam a defesa de direitos e/ou a pesquisa sobre população em situação de rua.

Mais informações podem ser obtidas com o Departamento de Direitos Humanos através do telefone (24)3511-3555 ou pelo e-mail comitepopruavr2024@gmail.com. Foto de arquivo