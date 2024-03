Um acidente envolvendo três carros, ocorrido na noite de domingo (24), no km 486, da BR-101)Rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis, deixou três pessoas feridas. O engavetamento, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi próximo ao bairro Sapinhatuba I. Chovia no momento do acidente.

Duas pessoas sofreram ferimentos leves e outra, ferimentos moderados. As vítimas foram levadas para o Hospital Municipal da Japuíba. (Imagem: Redes sociais)