As buscas pelo homem que desapareceu no naufrágio ocorrido na madrugada do último sábado (23), prosseguem na manhã desta segunda-feira (25), em Angra dos Reis.

Segundo a Marinha do Brasil, a embarcação naufragou após bater em uma pedra, nas proximidades da Ilha Grande, com sete pessoas a bordo, sendo dois tripulantes e cinco passageiros. Seis pessoas foram resgatadas sem ferimentos e uma está desaparecida.

A Marinha instaurou procedimentos para apurar as causas do acidente. Foto: Divulgação Marinha do Brasil