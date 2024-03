O corpo encontrado na tarde desta segunda-feira (25) no Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda, é de Kauã Eduardo Oliveira Neves, de 19 anos. A informação foi confirmada pela mãe do rapaz à reportagem.

O corpo foi visto boiando por populares na altura do Aero Clube e foi retirado pelos bombeiros na Volta Grande. Kauã estava desaparecido desde sexta-feira (22) quando saiu de sua casa, no Jardim Belmonte, dizendo que ia para um baile.