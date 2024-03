Homem é preso com carro clonado na Dutra, em Floriano

Policiais Rodoviários Federais, em trabalho de fiscalização de veículos, abordaram na manhã desta segunda-feira (25), no km 293 da Dutra, no Posto PRF de Floriano, um veículo Chevrolet Spin, com placas de Florianópolis/SC.

O motorista, de 50 anos, alegou que estava indo de Barra Mansa para Passa Vinte/MG, para realizar um trabalho de estrutura metálica. Ele disse ainda que o veículo não lhe pertencia e que seria emprestado por um conhecido há quase um mês, pois seu carro estava no conserto, para testar e talvez comprar o carro. Porém, o homem não sabia o nome completo do dono, nem tinha o contato telefônico e não sabia o endereço.

Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa foi verificado que vários itens de identificação estavam adulterados, confirmando se tratar de um “clone”, constatando que o veículo abordado pela PRF (original), na verdade se tratava de automóvel com mesmos modelo/marca/cor, mas, licenciado em Volta Redonda e com registro de roubo no mesmo município, em 14/11/2023.

O homem recebeu voz de prisão e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Barra Mansa. Ele permaneceu preso.