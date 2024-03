Atividade é uma da série de ações educativas e de conscientização com a comunidade. Na sexta, foi feita soltura de milhares de peixes no Rio Paraíba do Sul

A prefeitura de Volta Redonda, juntamente com a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), está realizando uma série de atividades educativas e de conscientização voltadas para a comunidade. A próxima será a limpeza do Córrego do Bugio, no Retiro, programada para esta terça-feira, dia 26, das 8h às 12h, visando a higienização do local, além de conscientizar sobre a importância da preservação ambiental e do descarte correto de resíduos.

Na sexta-feira (22), em comemoração ao Dia Mundial da Água, foi realizada a soltura de peixes no Rio Paraíba do Sul, uma iniciativa promovida pelo Programa de Educação Ambiental (PEA) da siderúrgica. A atividade aconteceu no Deck da Defesa Civil, na Ilha São João.

A iniciativa visou não apenas enriquecer a biodiversidade local, mas também contribuir para o repovoamento de espécies nativas do rio, uma vez que os peixes a serem soltos são de espécies ameaçadas de extinção, o que amplia ainda mais a relevância dessa ação para a preservação da fauna aquática.

Programa de Educação Ambiental (PEA)

O PEA, em parceria com as secretarias municipais de Educação (SME) e de Meio Ambiente (SMMA) de Volta Redonda, tem se dedicado a uma variedade de atividades com o objetivo de sensibilizar sobre a importância da preservação dos recursos hídricos. Isso inclui visitas educativas com alunos da rede pública de ensino ao Centro de Pesquisa da CSN, além de ações de limpeza do Córrego do Bugio, visando conscientizar a comunidade e os colaboradores sobre a relevância da preservação ambiental.