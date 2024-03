Mulher é presa com 10 kg de cocaína na Dutra em Piraí

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta segunda-feira (25), uma mulher, de 43 anos, por tráfico interestadual de drogas. A prisão ocorreu na Via Dutra, em Piraí, durante abordagem à um ônibus que seguia de São Paulo para o Rio de Janeiro. A mulher, moradora do Rio, foi flagrada com 10 kg de cocaína em uma mala.

A droga foi localizada com a ajuda de um cão farejador. Segundo informação da Polícia Federal, a droga seria entregue a uma facção criminosa no Rio de Janeiro. A presa receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte da droga.