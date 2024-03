Prefeitura fez mais de 2,1 mil exames em um mês e já reduziu número de pessoas aguardando em 50%

A Prefeitura de Volta Redonda prevê zerar a fila de ressonâncias magnéticas realizadas pela rede pública de saúde do município em aproximadamente 45 dias, no máximo. Esse é o prazo estimado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que iniciou no dia 2 de fevereiro deste ano a realização desse tipo de exame em espaço contratado exclusivamente para os pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde), na Rua 33, nº 111, na Vila Santa Cecília. De lá pra cá, já foram realizadas mais de 2,1 mil ressonâncias magnéticas no local.

“Nosso objetivo foi dar celeridade às demandas existentes, terminando com o tempo de espera que chegava a até seis meses. Esse é um projeto que está dando certo e que vai nos permitir realizar até 800 exames por mês”, explicou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

De acordo com a SMS, quando as ressonâncias começaram a ser realizadas no novo espaço, a fila de espera tinha cerca de 2,8 mil pedidos. Ainda no mês de fevereiro, mesmo com o feriado prolongado de Carnaval, a nova unidade reduziu a fila para pouco mais de 2 mil solicitações. Neste mês de março, com atendimento sendo feito também aos fins de semana, a fila de espera caiu ainda mais: cerca de 1,4 mil exames a serem realizados. Do início até agora a redução da fila de espera foi de aproximadamente 50%.

Na clínica são realizados diversos tipos de ressonância, com e sem contraste, como em articulações, coluna cervical, crânio, membros, tórax, artroressonância e enteroressonância, entre outros. A Secretaria de Saúde prevê que, com a oferta programada, no próximo mês – num período máximo de 30 a 45 dias –, todas as ressonâncias solicitadas sejam realizadas.

“É uma realidade nunca vivenciada no município. Claro que ainda teremos as ressonâncias que precisam de sedação e que, por isso, exigem a necessidade do profissional anestesista. Essas podem exigir um tempo de 45 a no máximo 60 dias para sua realização. Com isso, vamos ampliando o acesso aos serviços, fazendo de Volta Redonda uma referência em saúde na região”, acrescentou a secretária Conceição.

Para o prefeito Antonio Francisco Neto, esse é mais um investimento para atender de maneira mais rápida e eficiente os pacientes do SUS.

“Fizemos mutirões de catarata, estamos quebrando recordes nos números de cirurgias, os novos mamógrafos também estão acelerando a realização de exames. São muitas ações, incluindo a contratação de mais médicos, que a Saúde de Volta Redonda vem realizando e que já melhoram a vida de quem mais precisa”, lembrou o prefeito.