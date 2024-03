Volta Redonda realiza mais um mutirão de cirurgias ortopédicas no HSJB

Oito pacientes passaram por cirurgias de joelho, quadril e ombro entre a sexta-feira (22) e sábado (23)

Mais um mutirão de cirurgias ortopédicas foi realizado no Hospital São João Batista (HSJB), com oito procedimentos de joelho, quadril e ombro sendo realizados na sexta-feira (22) e sábado (23). O mutirão, que tem como objetivo reduzir a fila de espera dos procedimentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), realizou mais de cem cirurgias em 2023.

Todas as cirurgias foram realizadas por videoartroscopia para reparo de lesões de menisco e ligamento. Através dessa técnica é realizada uma pequena incisão na pele do paciente, por onde o médico insere o artroscópio, equipamento de alta precisão com hastes que possuem uma lente e conectadas diretamente num monitor de TV. Através do monitor, o médico especialista consegue visualizar todo o procedimento cirúrgico através de imagens aumentadas e em alta resolução de toda articulação.

Nessa etapa do mutirão foram atendidos na sexta-feira (22) Paulo Okugawa Nishitani, 66 anos, e Anezio Rodrigues Batista, 39 anos. As cirurgias foram realizadas pelo cirurgião ortopedista Flávio Reis, que é o diretor-médico do HSJB. Já no sábado (23) os beneficiados foram os pacientes Alysson Vinícius S. Menezes, 24 anos; Ivani Pereira dos Santos, 47 anos; Priscila Aparecida dos Santos, 46 anos; Maria Inês de Souza de Castro, 64 anos; Poliana Ribeiro Pereira, 34 anos; e Matheus Luiz Nascimento de Paula, 25 anos. Todas as cirurgias foram realizadas pelo médico Raphael Marchitto, e os pacientes já tiveram alta. Eles passarão por revisão e acompanhamento ainda nesta semana, na própria unidade hospitalar.

O diretor-médico do Hospital São João Batista, o médico ortopedista Flávio Reis, ressalta que a técnica utilizada nas cirurgias proporciona ao paciente uma alta e recuperação precoces.

“Todos eles tiveram alta no domingo (24), em bom estado e sem dor, pois a videoartroscopia é minimamente invasiva. Esses procedimentos visam dar andamento às cirurgias eletivas que estavam paradas. Os mutirões são, geralmente, feitos nos finais de semana e feriados para que as cirurgias não interfiram no dia a dia do hospital. Contamos com uma equipe de cirurgiões experientes, que garante um atendimento de qualidade aos pacientes do SUS”, ressaltou.

O diretor-geral do Hospital São João Batista, o vice-prefeito Sebastião Faria ressaltou que o objetivo é aumentar cada vez a oferta de procedimentos cirúrgicos à população.

“Investimos muito desde que o prefeito Neto reassumiu a administração municipal e o HSJB voltou a ser uma referência no nosso estado, batendo sucessivos recordes de cirurgias. Além disso, a unidade médica está sendo ampliada. Estamos avançando e não vamos parar. Vamos continuar oferecendo serviços de excelência aqui no HSJB”, afirmou o diretor-geral. Fotos de divulgação