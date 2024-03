A K-Infra Rodovia do Aço iniciará nesta quinta-feira (28), às 18h, a Operação de Semana Santa, com o objetivo de atender e orientar os usuários da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) durante o feriado prolongado. A programação realizada pela concessionária segue até às 23h59 de domingo, dia 31/03, e contará com os veículos operacionais em pontos estratégicos e nas equipes de inspeção ao longo da rodovia, com orientações de segurança.

A estimativa aponta que aproximadamente 22 mil veículos devem trafegar diariamente pela BR-393, representando um aumento de 10% em relação ao fluxo diário normal. Espera-se uma maior concentração de tráfego nas proximidades de Volta Redonda, Três Rios e Além Paraíba (MG). A Concessionária faz alerta aos motoristas que forem passar pelo KM 258, em Barra do Piraí, que o trecho opera em sistema de PARE e SIGA no desvio provisório implantado no local.

A expectativa é aumento gradativo do tráfego na ida para o feriado a partir de quinta-feira (entre 18hs às 23h59) e na sexta-feira (entre 00h às 18 hrs). Depois disso, o tráfego fica um pouco mais tranquilo, voltando a ficar mais intenso somente no domingo (31) entre 13hrs às 23h59, quando deve crescer o movimento dos veículos, especialmente no sentido Capital.

Com a chegada do período de chuvas intensas na região Sul Fluminense, a K-Infra Rodovia do Aço reforça a importância de todos os motoristas adotarem medidas preventivas ao dirigir sob estas condições. Temporais, acompanhados por vezes de granizo, alteram a dirigibilidade do veículo e a visibilidade na via, aumentando significativamente os riscos no trajeto. Fique atento às sinalizações.

Durante o período da Operação de Semana Santa, a Concessionária colocará todo seu efetivo em serviço para atendimento aos usuários.

Com foco na segurança de todos os usuários, a concessionária disponibilizará, 24 horas por dia, 5 ambulâncias, 1 UTI móvel, 5 guinchos leves, 2 guinchos pesados, 2 caminhões-pipa, 4 veículos de inspeção de tráfego e 5 unidades de transporte de animais apreendidos.

Além disso, os viajantes que percorrerem a Rodovia do Aço contarão com 5 unidades de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), que oferecem sanitários, fraldário e uma linha direta de contato com a central de atendimento da concessionária, além de serviços de socorro mecânico e médico.

As unidades SAU estão localizadas nos seguintes km:

SAU 1 (km 125,6) Sapucaia

SAU 2 (km 159) Três Rios

SAU 3 (km 194) Paraíba do Sul

SAU 4 (km 230,8) Vassouras

SAU 5 (km 268,2) Barra do Piraí