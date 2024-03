Preso em Barra do Piraí estudante suspeito de extorquir advogado

Um estudante de 21 anos, acusado de extorsão, foi preso em flagrante na tarde da quinta-feira (28), na rodoviária de Barra do Piraí. A prisão ocorreu pouco antes dele embarcar em um ônibus para o curso técnico que frequenta no IFFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia) de Pinheiral.

A prisão foi feita por agentes da delegacia de Barra do Piraí. A vítima, um advogado de 73 anos, dono de uma imobiliária, durante cerca de um mês e meio, fez transferência por Pix para o suspeito que, segundo o delegado Antônio Furtado, somam cerca de R$ 50 mil.

O caso chegou ao conhecimento da polícia depois que um sobrinho da vítima procurou um policial conhecido, em Mendes, relatando que o tio estava sendo extorquido. O policial iniciou a apuração e acionou os colegas de Barra do Piraí.

De acordo com Furtado, o suspeito – estudante de computação – esteve na imobiliária do advogado alegando que pretendia alugar um apartamento no Centro da cidade. Os dois visitaram o imóvel e, segundo o que foi apurado, o estudante alegou que não tinha condições de arcar com o valor do aluguel.

No mesmo dia, à noite, ele ligou para o advogado afirmando que estava em poder de traficantes, que ameaçavam tortura-lo e mata-lo, bem como a vítima, caso ele não fizesse a transferência de dinheiro.

Também de acordo com Furtado, ao ser preso, o estudante confessou o crime e contou que havia dividido os valores recebidos com a namorada e com amigos.

“A recomendação é que as vítimas de extorsão denunciem imediatamente à Polícia Civil, a fim de que não sofram prejuízos e os autores sejam presos”, orientou Furtado. (Foto: Polícia Civil)