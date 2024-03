O carro que teria sido usado no assassinato de Jonatha Ferreira Moreira, de 35 anos, foi encontrado abandonado na noite de sexta-feira (29) no bairro Nove de Abril, em Barra Mansa.

O Gol prata ano 2019 estava na Rua Álvaro Rego Millen Ferreira e foi encontrado após denúncia informando que o veículo estava abandonado e com “mau cheiro” dentro. No entanto, nenhum corpo foi encontrado no interior do carro e também não há informações se o veículo possui registro de roubo.

O crime no qual o carro pode ter sido usado ocorreu na tarde de quinta-feira (28), em uma oficina mecânica do bairro Vila Coringa. Câmeras de segurança flagraram o momento em que três matadores saem do carro e atiram na vítima.

O caso é investigado pela Polícia Civil e até o momento não havia informações sobre suspeitos presos.