A Polícia Militar prendeu na noite de sexta-feira (19), um homem de 35 anos por furto de produtos de um supermercado localizado na Praça da Autonomia, no Centro de Três Rios.

O homem foi abordado pelos agentes do lado de fora do estabelecimento, com uma peça de picanha, uma peça de contra-filé e quatro barras de chocolate.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade para o registro da ocorrência e providências cabíveis.