Morre ex-atacante do Voltaço aos 37 anos

Morreu na manhã deste sábado (30) o atacante Preto, ex-atleta do profissional e da base do Voltaço. O comunicado do falecimento foi postado pelo próprio clube em suas redes sociais. As causas da morte não foram informadas.

De acordo com o Voltaço, Preto tinha 37 anos e foi jogador da base até 2006, atuando no profissional em 2013 a 2014, disputando 31 jogos e marcando sete gols gols. Segundo informações, Preto estava internado há dias e era morador de Volta Redonda.

“O Volta Redonda Futebol Clube deseja os mais sinceros sentimentos aos amigos e familiares de Preto”, publicou.