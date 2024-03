Interessados na atividade da Escolinha de Tênis da Fundação Beatriz Gama podem se inscrever no Centro de Convivência do bairro

Estão abertas as inscrições para aulas gratuitas da Escolinha de Tênis da Fundação Beatriz Gama (FBG) no bairro Morada do Campo, em Volta Redonda. Os interessados podem se inscrever no Centro de Convivência do bairro – localizado na Rua Cônego Reinaldo Brito, nº 17 –, nos dias das aulas.

Podem participar pessoas de 7 a 30 anos de idade. As aulas serão às sextas-feiras, em diferentes horários: 9h às 10h (iniciantes); 10h às 11h; 14h às 15h (iniciantes); e das 15h às 16h – todos na quadra poliesportiva do Morada do Campo (Rua José Coimbra), na entrada do bairro.

O coordenador da Escolinha de Tênis da FBG, professor Edson Nascimento, lembra que o tênis é um esporte individual, com prática segura, além de fazer bem para o desenvolvimento do corpo e da mente.

“O tênis promove integração na comunidade, a socialização entre as pessoas, além de contribuir física e mentalmente para quem pratica essa atividade esportiva”, explicou Edson.

O diretor-presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves, lembrou que a Escolinha de Tênis conta com instrutores qualificados, beneficiando quem mais precisa.

“Levar a prática do tênis a comunidades mais distantes da região central da cidade é fundamental para, além de ajudar os jovens e adultos com a oferta do esporte, também colabora na formação deles como cidadãos”, disse Vitor Hugo. Foto: divulgação