Mulher abandona drogas e foge da PM em Barra do Piraí

A Polícia Militar apreendeu drogas no sábado (30) no Centro de Barra do Piraí. A ação foi na Rua Rafael Antunes.

De acordo com a PM, os agentes foram ao local verificar informações de que uma mulher já identificada estaria praticando tráfico intenso. Ao perceber a presença da guarnição a suspeita fugiu.

No entanto, durante patrulhamento pela área, os policiais encontraram 37 tambores de cocaína, 14 pinos da mesma droga, 43 tiras de maconha e 65 pedras de crack.

As drogas foram levadas para a delegacia, onde o caso foi registado. (Foto: PM/Divulgação)