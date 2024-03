Mulheres são detidas e armas apreendidas em Volta Redonda

Duas mulheres foram detidas na manhã deste domingo (31), no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda, depois que a Polícia Militar encontrou duas armas na casa onde elas se encontravam, na Rua Gandhi. O endereço seria a moradia de um homem suspeito de gerenciar o tráfico de drogas no bairro.

Segundo as primeiras informações da PM, a equipe que foi verificar a denúncia foi recebida pelas duas mulheres. Uma delas, de 22 anos, disse que o suspeito é seu marido, mas não se encontrava. Ela estava em companhia de outra, de 46 anos.

Ainda de acordo com a PM, elas permitiram uma revista no imóvel, onde foram encontrados uma pistola e dois revólveres calibre 38, todos com a numeração raspada, dois carregadores para pistola de calibre 9mm, 48 munições do mesmo calibre, dois rádios de comunicação, um caderno com anotações e R$ 217.

A ocorrência foi levada para a delegacia de polícia, no Aterrado, onde a situação das duas mulheres ainda estava sendo analisada no momento desta publicação. (Foto: Polícia Militar)