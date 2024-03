PM prende foragido por homicídio em Volta Redonda

Um homem de 26 anos, suspeito de homicídio, foi preso na madrugada deste domingo (31), pela Polícia Militar, em Volta Redonda. Ele estava em um Fiat Uno abordado por policiais militares na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), na Vila Mury.

De acordo com os agentes, o suspeito estava sem documentos. Ele foi conduzido à delegacia de polícia, no Aterrado, onde foi constatado um mandado de prisão expedido em agosto do ano passado pela 1ª Vara Criminal de Volta Redonda.

Além dele, um homem de 41 anos foi levado a delegacia ao ser parado, no mesmo lugar, dirigindo outro Fiat Uno e tendo em seu poder dois pinos de cocaína. Ele foi autuado por posse de droga para consumo próprio e liberado depois de ouvido. (Foto: Arquivo)