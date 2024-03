VR: encerramento da Toca do Coelho é marcado por visitas de PCDs

A Toca do Coelho, tradicional festa de Páscoa de Volta Redonda, encerrou a temporada 2024 no sábado (31), com a visita de Pessoas com Deficiência (PCDs). A iniciativa da Secretaria da Pessoa com Deficiência (SMPD) buscou as famílias que se inscreveram previamente, com o micro-ônibus do Transporte Cidadão.

A “Dona Coelha” recebeu a todos e entregou um ovo de chocolate para cada um deles, além de posar para fotos. No mesmo dia, outras crianças prestigiaram a Toca, que, segundo a prefeitura, este ano distribuiu mais de 10 mil ovos de chocolate em nove dias.

“O último dia da mais tradicional festa de Páscoa da região resumiu bem o verdadeiro significado da Toca do Coelho: inclusão. Todas as crianças, independente da classe social, tiveram acesso à casinha da Dona Coelha, puderam tirar fotos e ganharam um ovo de chocolate, que simboliza a ressurreição de Cristo”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto, ressaltando que a visita à Toca do Coelho deixa viva a magia da Páscoa em toda a família.

O secretário da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, lembrou que famílias de PCDs também visitaram à Casa do Papai Noel, no final do ano passado. “Muitos têm a mobilidade reduzida, então, garantindo o transporte, fica mais fácil para eles participarem da festa que é para todos. Ver a alegria nos rostos deles é o melhor presente de Páscoa”, afirmou. (Foto: Divulgação / Geraldo Gonçalves)