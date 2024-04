Diocese promove I Congresso Mariano Diocesano

“Com Maria peregrinos na Esperança” é o tema do I Congresso Mariano, que acontecerá entre os dias 2 e 8 de setembro, na Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda. O evento aprofundará os dogmas marianos no ano da oração, convocado pelo Papa Francisco. A programação ainda será divulgada.

O congresso marcará os 170 anos da promulgação do Dogma da Imaculada Conceição, pelo Papa Pio IX, na bula “Ineffabilis Deus”, de 1854, no qual revela que a mãe de Deus foi concebida sem mancha por um especial privilégio divino. Também na ocasião, haverá uma reflexão dos 50 anos da Exortação Apostólica, Marialis Cultus, do Papa São Paulo VI, de 1974. No documento, o pontífice apresentou a correta ordem e desenvolvimento da devoção Mariana na Igreja Católica.

Segundo Dom Luiz Henrique, uma das motivações para a realização do congresso é o ano da oração e o papel de Maria na igreja. “Sentimo-nos motivados por este ano especial, proposto pelo Papa Francisco, e convictos do importante papel de Maria na vida eclesial. Ela é uma mulher forte e fiel de oração, fecunda na Mãe Igreja. Dessa forma, nada mais oportuno do que reservar uma semana especial de orações, catequeses e ações solidárias, buscando oferecer aos nossos fiéis uma reflexão segura e coerente que derive da nossa fé católica acerca da devoção Mariana. Vamos nos preparar com entusiasmo para vivenciar de forma intensa o nosso primeiro congresso”, revelou o bispo diocesano.

As atividades acontecerão em todos os vicariatos da diocese (Barra Mansa, Barra do Piraí, Resende e Volta Redonda). Nas grandes celebrações, os fiéis se concentrarão na Co-Catedral Nossa Senhora da Conceição e no Santuário Mariano da Medalha Milagrosa, ambos em Volta Redonda.