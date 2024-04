PM apreende arma que pode ter sido usada em assassinato em Três Rios

A Polícia Militar apreendeu na tarde desta segunda-feira (01), em uma casa em construção na Rua Santo Cristo, no bairro Ponto Azul, em Três Rios, um revólver calibre 38, com quatro balas no tambor, sendo duas deflagradas.

Os agentes foram ao local após uma denúncia sobre a localização da arma e que a mesma teria sido usada no assassinato de um jovem de 24 anos, ocorrido no dia 22 do mês passado. Nenhum suspeito foi encontrado no local.

O revólver foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade para registro de apreensão e deverá ser analisado na apuração do crime.