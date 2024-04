PM apreende drogas no bairro Vale do Ipiranga em Barra do Piraí

Policiais militares receberam uma denúncia na tarde de domingo (31) sobre um suspeito que teria escondido bolsas com possível material entorpecente, atrás do bloco 67 do Condomínio Francisco Furtado, na Rua dos Ipês, no bairro Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí.

Em buscas no local, os agentes encontraram um pote plástico contendo duas sacolas com 101 tiras de maconha, 40 pedras de crack, um pino de cocaína e R$2.

O material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade para as providências cabíveis.