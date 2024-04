PRF divulga balanço da Operação Semana Santa 2024

A Polícia Rodoviária Federal divulgou, na manhã desta segunda-feira (01), o balanço da Operação Semana Santa 2024 no trecho da 7ª Delegacia, no período de 29/03 a 31/03 de 2024:

– Multas diversas: 170, sendo a mais aplicada por falta do cinto de segurança

– Imagens de radar portátil: 377 motoristas flagrados em excesso de velocidade

– CRLV recolhidos: 12

– Veículo removido ao pátio: 01

Saldo positivo: nenhum registro de acidente com vítimas (feridos ou mortos), apenas 3 veículos colidiram neste período com danos materiais, sendo os condutores orientados ao preenchimento da Declaração de Acidente de Trânsito (DAT) pela internet.

O trecho da 7ª Delegacia da PRF compreende: BR-116, do km 224 ao 339, na divisa Rio x São Paulo, BR-354, do km 26 ao km 0, na divisa Rio x Minas Gerais, BR-485, do km 0 ao km 8, na Estrada do Parque Nacional de Itatiaia, BR-393, do km 296,5 ao km 300, no trecho de Barra Mansa até interseção com a Dutra.

A Operação Semana Santa 2024 teve como foco coibir as infrações que podiam causar acidentes graves ou agravar as consequências dos acidentes, como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante, uso do cinto de segurança, estado de conservação dos veículos, etc.

Foi utilizado reforço de efetivo para fortalecer e otimizar as fiscalizações e aumentar a presença de viaturas e Policiais Rodoviários Federais na rodovia.