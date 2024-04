Uma câmera flagrou o momento em que o motorista de aplicativo arrasta a cabeleireira e a filha de apenas 5 anos para fora do carro em Volta Redonda. O caso aconteceu na noite de domingo (31) de Páscoa na Rua 2, no bairro Conforto.

Nas imagens, é possível ver o motorista arrastando a mulher com a criança em seu colo. O condutor, segundo boletim de ocorrência, teria se irritado com a resposta da irmã da vítima após ela dizer para ele seguir o Gps quando ele disse à família que estava perdido no bairro. A corrida teve início no Retiro e tinha como destino o Eucaliptal, com uma parada no bairro 249.

Antes de arrastar a mulher na rua, o homem parou o carro na Rua 238 e disse para todo mundo descer, mas somente a irmã e o sobrinho de 9 anos conseguiram desembarcar. Em seguida, o condutor deu partida com o carro e seguiu até a Rua 2, onde foi flagrado cometendo o crime.

Na primeira parada, ao deixar um amigo da família em casa, ele teria dito que ia seguir o Gps, quando a irmã da vítima pediu para ele seguir outra rota. O caso é investigado pela Polícia Civil e o jornal mantém espaço aberto para a defesa do condutor se manifestar.