Iniciativa da Coordenadoria Municipal da Juventude é dividida em três edições anuais; estudantes de instituições como o IFRJ e a UFF participaram da ação

A primeira edição das campanhas “Estudante Sangue Bom” e “Universitário Sangue Bom” de 2024, promovidas pela Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda (CoordJuv), garantiram mais de 100 doadores para o Hemonúcleo do município entre o mês de março e o início de abril. A iniciativa acontece três vezes ao ano e visa garantir o estoque da unidade, que funciona no Hospital São João Batista (HSJB), incentivando a doação de sangue entre os jovens e mobilizando os estudantes a se tornarem doadores periódicos.

De acordo com a coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, a primeira edição de 2024 começou em março com a “Universitário Sangue Bom”, que teve a participação de alunos do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) e do campus da Universidade Federal Fluminense (UFF) da Vila Santa Cecília. Na última semana do mês e nessa segunda-feira, 1º de abril, a campanha “Estudante Sangue Bom” levou alunos do IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro) para fazer a doação.

“E seguimos com as campanhas durante o mês de abril. Nesta terça-feira (2), mais um grupo da UFF, desta vez do campus Aterrado, vai participar. E na próxima semana vamos levar dois grupos do Colégio Interativo”, contou Larissa.

Ela reforçou que as edições das campanhas “Estudante e Universitário Sangue Bom” acontecem sempre no retorno às aulas, no início do ano, e na volta das férias de julho, entre os meses de agosto e setembro. A última etapa acontece em novembro, no mês nacional do doador.

As campanhas de doação de sangue são realizadas, desde 2021, em parceria com Grêmios Estudantis, Associações Atléticas, Diretórios e Centros Acadêmicos. Para participar, basta procurar o grupo que representa os estudantes em sua unidade de ensino e, em caso de dúvidas, pode-se entrar em contato com a CoordJuv pelo WhatsApp (24) 99255-0212.

A logística conta com apoio da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), que disponibiliza o transporte para os estudantes e universitários, saindo de pontos de encontro pré-determinados. A campanha obedece ao calendário estabelecido pelo hemonúcleo, com data e horário marcados.

Pré-requisitos para doar sangue

A captação no Hemonúcleo de Volta Redonda é feita das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. Antes da coleta, todos passam por triagem clínica. Qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos pode ser doador, sendo que os menores de 18 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis. Não é preciso estar em jejum, mas é necessário estar em boas condições de saúde. Fotos de Divulgação