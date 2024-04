Atividade no Hospital do Retiro reuniu parte das 600 crianças assistidas pelo projeto e seus familiares, que puderam conferir uma exposição com os trabalhos feitos por eles

A equipe do projeto “Laço Azul”, do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR, o Hospital do Retiro) reuniu parte das 600 crianças atendidas no Ambulatório do UniFOA na unidade para lembrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado neste dia 2 de abril. As atividades tiveram, ainda, a presença das famílias dos assistidos pelo projeto, voltado para crianças diagnosticadas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), em diversas atividades e também para visitarem uma exposição com os trabalhos feitos por eles durante o atendimento.

A psicóloga Juliana Rezende, que coordena o “Laço Azul”, explicou que este foi um dia diferente para as crianças, familiares e também para a equipe que atua no projeto.

“A participação dos familiares é muito importante, a equipe do projeto está sempre orientando para que eles ajudem no repertório cognitivo e social das crianças a fim de que elas evoluam cada vez mais. E, principalmente neste dia, promover a interação entre os familiares que passam pela mesma rotina é importante para atroca de experiências”, afirmou Juliana.

Raquel Rosa da Silva, moradora do bairro Retiro, é mãe do Manoel Rosa, de seis anos, diagnosticado com TEA. “O projeto ‘Laço Azul’ nos ajuda a entender as dificuldades dos nossos filhos, a trabalhar com eles. O Manoel está aqui há dois anos e meio e apresenta uma evolução enorme”, disse, acrescentando que atividades em conjunto com outras famílias de autistas mostram as dificuldades enfrentadas por outras mães e como podem se ajudar mutuamente.

A diretora-Geral do Hospital do Retiro, Márcia Cury, lembrou que o “Laço Azul”, idealizado pelo neuropediatra Bruno Inácio, foi implantado em janeiro de 2022 na unidade. O projeto oferece aos pacientes atendimentos com uma equipe formada por especialistas em fonoaudiologia, educação física, psicologia, terapia ocupacional e psicopedagogia.

“O objetivo do ‘Laço Azul’ é auxiliar no desenvolvimento da comunicação e na autonomia das crianças com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. E é muito gratificante acompanhar o desenvolvimento e a melhora na qualidade de vida dessas crianças”, disse Márcia Cury.

O ‘Laço Azul’

O projeto “Laço Azul” oferece aos pacientes atendimentos com uma equipe multidisciplinar, formada por especialistas em fonoaudiologia, educador físico, psicologia, terapia ocupacional e psicopedagogia. O “Laço Azul” atende quase 600 crianças e auxilia no desenvolvimento da comunicação e na autonomia delas.

De acordo com a equipe que atua no programa, ele ensina, na prática, como eliminar comportamentos indevidos e ajudar as crianças a se comunicarem, brincarem e interagirem. O foco é a análise do comportamento das crianças e intervenção aplicada aos ambientes comuns, como sua própria casa e escola.

Alguns comportamentos, como os sociais (contato visual e comunicação funcional); acadêmicos, como pré-requisitos para leitura, escrita e matemática; atividades da vida diária, como higiene pessoal; e estereotipias que se tornam obstáculos na vida da criança, são habilidades tratadas no programa.

Serviço – Para acessar o projeto “Laço Azul”, o usuário deverá ser encaminhado exclusivamente por uma Unidade Básica de Saúde (UBS ou UBSF).