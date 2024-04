“O prefeito Neto realizou um sonho que a nossa categoria tem a nível nacional. Que bom seria se todos os governantes estendessem aos aposentados os reajustes empregados aos trabalhadores da ativa! O nosso Prefeito está dando um exemplo de reconhecimento a todos os demais administradores públicos e está de parabéns!”. A afirmação é do presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, Ubirajara Vaz, e foi feita assim que tomou conhecimento do pacote anunciado pelo prefeito Antônio Francisco Neto para valorização dos servidores municipais. O percentual de aumento de 7% foi concedido tanto aos ativos quanto aos inativos, alcançando ainda os pensionistas.

Ubirajara disse, ainda, que o prefeito fez uma reparação histórica, ao retomar o pagamento da Cesta Básica para todos os inativos e pensionistas. Por decisão da gestão anterior, os valores para ajudar na alimentação estavam congelados ou suprimidos dos contracheques da categoria.

Por força de uma lei enviada pelo Prefeito à Câmara Municipal, todos os aposentados e pensionistas passarão a ganhar auxílio cesta-básica no valor de R$ 350,00. Antes, cerca de 2,5 mil ganhavam apenas R$ 115 e outros 1,5 mil não ganhavam o benefício.

“O Prefeito Antônio Francisco Neto conseguiu reparar um erro que, caso perpetuado, poderia se tornar irremediável. Vemos que, ao longo da história, os direitos de aposentados e pensionistas são retirados, sem que se tenha qualquer planejamento de serem retornados. O percentual de 7% está acima da inflação e acima do que foi dado de reajuste do salário mínimo. Como afirmei antes, a questão da Cesta Básica e o reconhecimento do valor dos aposentados são exemplos a serem seguidos em todo o país”, afirmou o presidente da AAPVR.

Os novos valores começam a vigorar nos salários que serão pagos a partir do último dia útil de abril.