Município também foi finalista na categoria ‘Inclusão Produtiva’ do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, entregue na última semana, graças ao trabalho intersetorial

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, reuniu representantes de diversas secretarias municipais a fim de parabeniza-los pela conquista na 12ª edição do “Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora”, promovido pelo Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), na categoria “Cidade Empreendedora”. A premiação foi entregue na última semana, na cidade do Rio de Janeiro, em solenidade que também colocou Volta Redonda entre os três municípios do estado finalistas na categoria “Inclusão Produtiva”.

“Começo agradecendo à equipe regional do Sebrae, que nos incentivou a concorrer, acreditando no potencial de Volta Redonda para vencer o prêmio que reconhece e divulga as boas práticas municipais, dando visibilidade a programas e ações que buscam o desenvolvimento das cidades”, falou o prefeito, durante o encontro no início da semana em seu gabinete.

Em seguida, ele citou cada secretaria ou setor no governo municipal que contribuiu para que Volta Redonda se destacasse no “Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora”.

“A equipe do Sodré (Sérgio Sodré, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo) é campeã pelo empenho e dedicação para a conquista desse prêmio, e se destaca pelas ações de inovação. As secretarias de Assistência Social (Smas) e de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), a Fundação Beatriz Gama (FBG) e o Centro de Qualificação Profissional (CQP) da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) têm os programas de Inclusão Produtiva, de qualificação profissional que promovem geração de renda e fomentam o empreendedorismo”, enumerou Neto.

O prefeito também falou da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), com suas ações de inclusão – tanto na educação como no mercado de trabalho – para Pessoas Com Deficiência (PCDs). E ainda citou o presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Eduardo Prado, pelas diversas parcerias pelo crescimento de Volta Redonda.

Gestores destacam conquista do governo

Sérgio Sodré falou da emoção do momento em que o prêmio “Cidade Empreendedora” foi anunciado, e agradeceu ao prefeito Neto pelo incentivo aos projetos de inovação que permitiram a conquista.

“Volta Redonda seguirá desenvolvendo estratégias para geração de soluções com base na Inovação e Sustentabilidade, com objetivo de contribuir com o desenvolvimento humano e econômico do município”, falou Sodré, acrescentando que o foco agora é a etapa nacional do prêmio, que acontece em junho próximo, em Brasília (DF).

A coordenadora regional do Sebrae, Paola Tenchini, afirmou que Volta Redonda é uma potência, citando o “Vírgula Hub de Inovação VR”, que promove projetos, negócios e parcerias relacionadas à tecnologia, inovação, desenvolvimento e empreendedorismo, com base na tríplice-hélice formada pelo poder público, iniciativa privada e universidades.

“Também reforço a importância do ‘Selo Ouro’ recebido pela Casa do Empreendedor, que busca a desburocratização dos serviços; das práticas como a otimização das Compras Governamentais; do apoio ao Cooperativismo e Crédito e ao Empreendedorismo; além das ações de Inclusão Produtiva”, falou Paola, confiante de que Volta Redonda tem chances de se destacar no cenário nacional.

O deputado estadual Munir Neto, que também estava no encontro, reforçou que o prêmio “Cidade Empreendedora” veio após três anos de dedicação e esforço conjunto de toda equipe do governo municipal na reconstrução de Volta Redonda.

“Quando retornamos à prefeitura, em 2021, toda estrutura que deixamos em 2016 estava destruída. Reorganizamos toda oferta de serviços, reabrimos os Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e reestruturamos o Programa de Inclusão Produtiva, que já formou cerca de seis mil pessoas entre 2021 e 2023”, afirmou o deputado Munir.

Além de funcionários das secretarias e órgãos do governo municipal, do Sebrae e do UniFOA, compareceram ao gabinete do prefeito representantes dos artesãos do município do projeto “Rua de Compras”, e os vereadores Paulinho AP e Ednilson Vampirinho. Fotos de divulgação