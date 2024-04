Célio Mendes Batista, de 58 anos, morador do bairro São Judas Tadeu, em Barra Mansa, que estava sendo procurado pela família desde domingo (31), foi encontrado na tarde desta quarta-feira (3), no bairro Saudade.

Um morador de Saudade fez contato com o irmão de Célio, que, junto com um amigo, seguiu para o bairro. Célio (de costas na foto) é funcionário do Detran-RJ, mas está de licença para tratar da saúde.