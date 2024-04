Cerimônia foi realizada na manhã desta quarta-feira, dia 03, no Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerj

O deputado estadual Jari Oliveira entregou a “Medalha Tiradentes”, a mais alta honraria da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), à Sociedade São Vicente de Paulo, os Vicentinos, através do Conselho Central de Volta Redonda, e ao médico cirurgião Vitório Moscon Puntel. A cerimônia aconteceu no Plenário Barbosa Lima Sobrinho, no Palácio Tiradentes, sede histórica do parlamento fluminense, no Centro da capital carioca, na manhã desta quarta-feira, dia 03.

A “Medalha Tiradentes” é concedida pela Alerj e destinada a premiar pessoas e entidades que prestaram relevantes serviços à causa pública do Estado do Rio de Janeiro, ao Brasil ou à Humanidade. “Agradeço a todos os deputados e deputadas que aprovaram por unanimidade essas homenagens sugeridas por mim. Hoje, entrego a Medalha Tiradentes para uma entidade e um médico que, com muito trabalho e dedicação, vêm escrevendo seus nomes na história de Volta Redonda e do nosso estado”, falou Jari.

Por comportar todos os predicados para receber a honraria, o deputado Jari, escolheu premiar com a “Medalha Tiradentes” a Sociedade São Vicente de Paulo. Os Vicentinos, como são chamados popularmente todos os membros vocacionados participantes da Sociedade de São Vicente de Paulo. Uma organização civil de leigos, homens e mulheres, dedicada ao trabalho cristão de caridade, criada em 1833, em Paris, na França, e que chegou ao Brasil em 1872, na cidade do Rio de Janeiro.

A presidente do Conselho Metropolitano Volta Redonda, Jaqueline Moreira Crisóstimo Perino, explicou que o Conselho Metropolitano possui seis Conselhos Centrais (Volta Redonda, Retiro, Barra do Piraí, Barra Mansa, Valença e Resende) e que Volta Redonda, com seus dois Conselhos Centrais (Conselho Central Volta Redonda e Conselho Central Retiro), tem 592 membros vicentinos e atendem 455 famílias com cerca de 1249 membros em situação de vulnerabilidade.

“Os Vicentinos procuram atender suas necessidades de alimentação, remédios, documentos, roupas, móveis, dentre outros, buscando pela promoção e inserção à sociedade, cumprir o regulamento e compromisso vicentino assumidos por cada um de seus membros”, disse Jaqueline.

“Recentemente, tive a oportunidade de conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelo Conselho Central Volta Redonda e fiquei impressionado com a organização e a dedicação de todos. Trata-se de trabalho voluntário em que os membros exercem não só a caridade no seu dia a dia, mas também levam uma mensagem de fé e esperança àqueles que mais precisam. Por isso merecem o meu reconhecimento e de toda sociedade”, afirmou Jari.

O presidente do Conselho Central de Volta Redonda dos Vicentinos, Ailton de Paula Brígida, recebeu a homenagem no Palácio Tiradentes, junto com mais 19 pessoas que atuam na Sociedade São Vicente de Paulo. “Viemos numa van de Volta Redonda para receber a ‘Medalha Tiradentes’. É muito bom ter o reconhecimento pelo nosso trabalho em prol dos mais necessitados. Obrigado deputado Jari por ajudar a dar visibilidade aos Vicentinos, assim podemos conquistar mais pessoas para estar junto conosco”, disse Ailton Brígida.

Médico cirurgião também recebeu a homenagem

O nome do médico, cirurgião torácico, que hoje preside a Unimed Volta Redonda, Vitório Moscon Puntel, também foi escolhido pelo deputado Jari para receber a Medalha Tiradentes.

“É também pelos serviços prestados à população, só que usando a vasta experiência na medicina, que sugeri o nome do Dr, Vitório para receber a honraria. Com 38 anos de profissão, ele atuou em, praticamente, todos os hospitais de Volta Redonda, públicos e privados. Participou da fundação da Unimed Volta Redonda em 1989 e de toda evolução e crescimento desse complexo hospitalar, incentivando a pesquisa clínica, apostando no tratamento oncológico integral, tudo em prol da melhoria da qualidade de vida das pessoas”, afirmou Jari.

“Me sinto muito honrado por este momento e por essa homenagem. Agradeço ao deputado estadual Jari Oliveira e aos demais deputados pelo reconhecimento do trabalho de todas as pessoas que dê alguma forma contribuíram para o avanço da assistência em saúde. Uma homenagem como essa é muito importante e divido com todas as pessoas que ao longo da minha vida me ajudaram de alguma forma, pois, ninguém caminha sozinho. Gostaria de fazer uma homenagem especial a minha família que é a base de tudo, parte fundamental da minha vida”, falou Vitório Puntel.