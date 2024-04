A delegada Juliana Montes, titular da Deam-VR (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), informou no início da noite desta quarta-feira (3) que já foi concluído o inquérito sobre a agressão sofrida por uma cabeleireira de 37 anos e sua filha, de 5 anos, ocorrida no último domingo (31), quando foram retiradas de um veículo de aplicativo a força e arrastadas na rua pelo motorista. Mãe e filha ficaram feridas e, após atendimento médico, procuraram a Deam e registraram o ocorrido.

O motorista de 40 anos, que já foi identificado e ouvido no processo, possui anotações criminais por violência doméstica e outro caso de violência contra um passageiro do aplicativo. No depoimento ele negou a agressão e disse não reconhecer as imagens.

Segundo a delegada, testemunhas foram ouvidas e foram juntadas aos autos imagens dos fatos, onde pode-se claramente ver o motorista agressiva e violentamente arrastando a mulher indefesa com sua filha no colo pra fora do carro. O homem foi indiciado por lesão corporal, com penas aumentadas pelas condições das vítimas, por tratar-se de menor de idade e mulher.

O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público para que seja dado prosseguimento a ação penal.