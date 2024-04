Ação da Secretaria Municipal de Ordem Pública localizou o veículo utilizado pelo homem, que possuía 18 multas, mais de R$ 4,3 mil em infrações

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), por meio da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), removeu nesta quarta-feira (3) ao depósito público o carro utilizado pelo motorista de aplicativo suspeito de agredir uma mulher de 37 anos e uma criança de 5, em Volta Redonda. O caso aconteceu no último domingo (31). A apreensão foi realizada no bairro Monte Castelo, após um intenso trabalho investigativo da Semop integrado as outras forças de segurança do município. A ação foi coordenada pelo secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

De acordo com Luiz Henrique, a investigação contou com o emprego do sistema de monitoramento, por meio das câmeras de leituras de placas e cruzamento de dados do Serviço de Inteligência. O objetivo era localizar e responsabilizar o suspeito.

O carro utilizado pelo suspeito, um VW/Voyage prata, tinha 18 multas sendo que 17 delas estavam vencidas, totalizando mais de R$ 4,3 mil em infrações. A maioria das multas é por estacionamento irregular (4), seguida por transitar em velocidade superior a máxima permitida (3) e avançar sinal vermelho (3). O veículo foi encontrado estacionado de forma irregular sobre a calçada, removido e encaminhado ao Depósito Público Municipal.

O homem de 40 anos foi localizado pela polícia também na tarde desta quarta-feira (3) e conduzido à Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) onde prestou depoimento. O caso segue sendo investigado pelas autoridades. Fotos: Divulgação