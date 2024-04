Ordem Pública participará da 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda

Secretaria irá levar o ônibus de monitoramento para que o público conheça como é realizado o trabalho de vigilância por câmeras na cidade

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) estará presente na 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda, que acontece entre os dias 4 e 7 de abril, na Ilha São João. Com entrada de graça, o evento com o tema “Gentileza gera gentileza” será realizado das 9h às 22h pelo Instituto Dagaz, em parceria com a prefeitura e outras instituições, e vai oferecer diversas atrações do universo literário com acessibilidade, cultura e arte.

Com a proposta de aproximar a Ordem Pública da população, a secretaria vai levar o ônibus de monitoramento para ficar em exposição e visitação no local do evento. Dotado de tecnologia de ponta, o veículo é uma espécie de central de monitoramento móvel, capaz de registrar imagens com uso de câmeras próprias e também recebê-las, em tempo real, de equipamentos instalados em pontos estratégicos.

A bordo do ônibus, o público poderá conhecer como é o trabalho do projeto ‘Cidade Monitorada’, que já conta com quase mil câmeras de vigilância por toda a cidade, inclusive nas escolas.

“Esse veículo é uma espécie de Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) móvel e é utilizado nos grandes eventos de Volta Redonda, como Carnaval, Natal e Réveillon. O ônibus ainda funciona como Centro de Comando Integrado para auxiliar na tomada de decisão das forças de segurança, facilitando e otimizando as ações dos agentes, tornando-as mais rápidas e eficazes. A presença do ônibus é a garantia de maior tranquilidade e segurança para todos”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos: Divulgação