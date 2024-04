A Polícia Rodoviária Federal, em trabalho de fiscalização de rotina, abordou na madrugada desta quarta-feira (3), no km 275 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí, um veículo Toyota Corolla, conduzido por um homem de 26 anos. A abordagem ocorreu no Posto Operacional de Dorândia.

Na vistoria, foi localizado no interior do estepe, embalados em pequenas sacolas envoltas de fita adesiva, 3600 papelotes de cocaína, totalizando aproximadamente 2,8 kg da droga.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia de Barra do Piraí para o registro da ocorrência e demais providências cabíveis. Na delegacia foi constatado que o suspeito foi flagrado em 2017, na mesma unidade operacional, conduzindo um veículo clonado.