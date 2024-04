Professores da rede estadual conquistam ouro e prata na 1ª Olimpíada Brasileira de Professores de Matemática do Ensino Médio (OPMbr)

Roberto Cesar Cucharero Peregrina, do CE Prefeito Mendes de Moraes, na Ilha do Governador, e Sebastião Luís de Oliveira, do Ciep 485 Professor João Batista de Barros, em Barra Mansa, foram os premiados

Dois professores da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro se destacaram na 1ª Olimpíada Brasileira de Professores de Matemática do Ensino Médio (OPMbr). Roberto Cesar Cucharero Peregrina é um dos 10 medalhistas de ouro e Sebastião Luís de Oliveira, um dos nove de prata. Os medalhistas ouro da competição viajam, no próximo semestre, para um intercâmbio de duas semanas na China.

A olimpíada foi idealizada por um grupo de engenheiros e ex-alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) com o objetivo de reconhecer o trabalho dos educadores nessa disciplina no país. Essa primeira edição contou com a participação de 556 professores de escolas públicas e particulares de todo o Brasil. Foram 67 premiados: 10 com ouro, 9 com prata e 48 com bronze.

Professor da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, há 11 anos, Roberto Cesar Cucharero Peregrina, do Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, considera a matemática uma ferramenta necessária para quantificar situações da vida e resolver problemas diversos. Ele prepara alunos para olimpíadas de conhecimento como a Obmep e outras afins, como as de Física e Astronomia, e tem diversos alunos que conquistaram medalhas.

– O rendimento vem pela metodologia de resolução de problemas que aperfeiçoa o pensar matemático frente às dificuldades da disciplina. Os obstáculos tendem a desaparecer quando se percebe que repetir é diferente de pensar – explica Roberto.

Sobre a recente conquista, ele conta que nunca parou de estudar, sempre buscando e ampliando seus conhecimentos para o trabalho e para a vida.

– Fiquei muito feliz e lisonjeado por ser escolhido e ver meu trabalho com olimpíadas me levando à premiação em uma nova Olimpíada – comemora ele.

Premiado com a medalha de prata, Sebastião Luís de Oliveira, do Ciep 485 Professor João Batista de Barros, em Barra Mansa, Região Sul Fluminense, leciona na rede há 18 anos. A partir de aulas preparatórias no contraturno, onde desenvolve um conjunto de ações para melhoria da aprendizagem da Matemática Básica, teve vários alunos premiados com menções honrosas na Obmep. Pelo seu trabalho, já recebeu prêmio de educação científica, que o levou a um intercâmbio, em Londres, para conhecer o sistema educacional do Reino Unido, e mantém um canal na internet onde alcança alunos virtuais do Brasil e outros países.

Sobre os desafios que o aprendizado da matemática representa para muitos estudantes, ele faz uma comparação com outras disciplinas.

– Todas as ciências exatas, e não só essa, apresentam maior dificuldade para os alunos porque envolvem, além da memorização de dados, a organização desses mesmos dados para se chegar à conclusão. E saber realizar as operações básicas é fundamental. Sem esse pré-requisito, os alunos acabam achando a matemática muito difícil – explica.

Com relação a sua participação na OPMbr, ele conta que observou que um dos itens da avaliação era a contribuição do professor para o ensino dessa disciplina dentro e fora da sala de aula. Como desenvolve ações desse tipo, resolveu se inscrever.

– Sou muito agradecido por ter o meu trabalho, para melhoria do ensino da matemática, reconhecido a nível de Brasil – finaliza o professor.

Sobre o intercâmbio

Para os medalhistas ouro, o intercâmbio internacional de capacitação técnica e cultural de 15 dias será no Centro de Educação para Professores da Unesco (TEC Unesco) na Universidade Normal de Xangai, na China. Depois da viagem, o próximo passo será a realização de 50 workshops em 50 cidades brasileiras a serem definidas em parceria com o Ministério da Educação.