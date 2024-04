Volta Redonda recebe nova remessa de vacinas contra a gripe

Unidades básicas de saúde retomaram a aplicação de doses nesta quarta-feira (3); quase oito mil pessoas foram vacinadas na primeira semana de campanha

Volta Redonda recebeu nessa terça-feira (2) uma nova remessa de vacinas contra o vírus Influenza, causador da gripe, para dar sequência à campanha de vacinação no município. As doses, enviadas pelo Governo do Estado, foram distribuídas para todas as unidades básicas de saúde, que estão disponibilizando o imunizante para os moradores nesta quarta-feira (3).

Antecipada em mais de um mês este ano, a campanha de vacinação contra a gripe teve uma grande adesão em Volta Redonda. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), um total de 7.860 doses contra o vírus Influenza foram aplicadas desde o dia 23 de março, quando a campanha teve início oficialmente na cidade para grupos específicos, que estão recebendo suas doses.

A coordenadora da Atenção Primária à Saúde, Vanessa Huguenin, explica que os grupos de atenção – pessoas com mais de 60 anos, crianças a partir de seis meses de idade, profissionais de saúde, entre outros – não podem deixar de se vacinar de forma alguma, mas que abrir a imunização para todas as pessoas é importante, pois elas estão em contatos com várias outras, incluindo aí justamente pessoas que fazem parte dos grupos de atenção.

“E estamos chegando nessa época de temperaturas mais frias, de ambientes mais fechados, onde os problemas respiratórios, as doenças virais, são mais comuns e mais fáceis de serem transmitidas. Então, utilizamos a estratégia de vacinar toda a população, qualquer pessoa acima de seis meses de idade pode se vacinar”, explicou, destacando o resultado positivo dessa estratégia.

“Nós tivemos uma excelente adesão, com as unidades cheias, as pessoas procurando a vacina para poder tomar o seu imunizante. E não precisa de correria, todas as pessoas elas vão ter o direito a tomar a sua vacina. A vacina de Influenza é um imunizante que não costuma faltar. E antecipamos a campanha também; geralmente essa vacina passa a ser oferecida no final de abril, início de maio, e nós antecipamos para a última semana de março justamente para dar tempo de todas as pessoas serem imunizadas sem correria.”

Mesmo com a alta adesão, Vanessa Huguenin alerta aqueles que acreditam que, por terem se imunizado ano passado, não seria necessário tomar uma nova dose este ano. “É extremamente importante ser imunizado, pois essa vacina tem a duração de apenas um ano. Ela já faz parte do calendário nacional de imunização, que é atualizada com as novas cepas que sempre surgem.”