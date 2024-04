Uma adolescente de 13 anos foi esfaqueada no pescoço por outra, de 16, na noite de quarta-feira (3) no bairro Oficinas Velhas, em Barra do Piraí. O caso aconteceu na residência da vítima. A suspeita foi detida por um policial penal de São Paulo, morador da rua onde ocorreu o crime.

A Polícia Civil informou que a suspeita foi levada para a delegacia, autuada por ato infracional análogo a lesão corporal e entregue à mãe, que assinou um termo se comprometendo a comparecer à Vara de Infância e Juventude e ao Ministério Público da cidade quando for intimada.

A adolescente foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital Maria de Nazaré, onde foi feita uma sutura no ferimento. Ela recebeu alta em seguida.

O motivo da agressão não foi informado e a faca usada no crime não foi encontrada.

O delegado Antônio Furtado declarou que o caso será repassado para a Justiça e a adolescente está sujeita a medidas socioeducativas, que pode ser uma advertência ou até sua apreensão se a Justiça entender que é cabível.