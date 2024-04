Aulas oferecidas pela Fundação Beatriz Gama começaram nesta semana na Escola Municipal Pernambuco, no bairro Retiro, com mais de 100 alunos inscritos

Cerca de 120 alunos da Escola Municipal Pernambuco, no bairro Retiro, em Volta Redonda, se inscreveram para participar da Escolinha de Tênis da Fundação Beatriz Gama (FBG). O projeto foi implantado na instituição de ensino no ano passado, e o número de alunos vem aumentando. Tudo isso graças ao empenho da direção da escola, que não mede esforços para buscar alternativas para promover sempre uma atividade nova. A primeira aula aconteceu nesta semana.

O coordenador da Escolinha de Tênis da FBG, professor Edison Nascimento Lima, comentou o interesse dos alunos da Escola Pernambuco em participar da iniciativa. “Estamos começando as atividades com a grata surpresa de saber que muitas crianças estão interessadas em participar do projeto, e isso nos dá uma grande motivação. Só na Escola Pernambuco, mais de cem crianças irão participar das aulas de tênis.”

A Escola Municipal Pernambuco funciona em período integral para alunos do 1° ao 6° ano do Ensino Fundamental, e as aulas de tênis acontecem no período da manhã, às segundas-feiras. A FBG fornece todos os materiais necessários, como bolas softs, raquetes e minirredes, entre outros.

O projeto funciona também em outras escolas da rede municipal, localizadas nos bairros São Luiz (Escola Municipal Prefeito José Juarez Antunes); Roma (Escola Municipal Dom Waldyr Calheiros); e Eucaliptal (Escola Municipal João Haasis).

Prática é segura, além de fazer bem para corpo e mente

O tênis é um esporte com prática segura, além de fazer bem para o desenvolvimento do corpo e da mente, promovendo a integração na comunidade e a socialização entre as pessoas, além de contribuir física e mentalmente para quem pratica essa atividade esportiva.

O diretor-presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves, lembrou que a Escolinha de Tênis conta com instrutores qualificados, beneficiando quem mais precisa. “Levar a prática do tênis a comunidades mais distantes da região central da cidade é fundamental para, além de ajudar os jovens e adultos com a oferta do esporte, colaborar na formação deles como cidadãos”.

A iniciativa da Escolinha de Tênis funciona, ainda, nos bairros Morada do Campo, Nova Primavera, Água Limpa, Sessenta e Retiro, em parceria com os Centros de Referência de Assistência Social (Cras). Foto de divulgação