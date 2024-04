A Vara Única da Comarca de Piraí e a 94ª Delegacia de Polícia Civil da cidade, recuperaram no mês de março, uma imagem de Sant’Ana Guia, do século XVIII, furtada em 2007 da Igreja Matriz de Piraí. Ela foi encontrada no Museu de Sant’Ana, em Tiradentes (MG), e devolvida à Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda. O anúncio do caso aconteceu nesta quinta-feira (4) durante coletiva de imprensa na Cúria Diocesana.

O mandado de busca e apreensão foi expedido pelo juiz Fellippe Bastos Silva Alves, da Vara Única da Comarca de Piraí. A execução ficou a cargo da delegacia de Piraí, chefiada pelo delegado José de Moraes Ferreira, que determinou a Diocese como fiel depositário, no dia 7 do mês passado.

Em 15 de janeiro de 2007, a imagem de Sant’Ana Guia foi furtada do interior da igreja. A ocorrência registrada no dia 16. Após o acontecimento, o bem foi cadastrado no Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), à espera de informações sobre o caso.

O bispo diocesano Dom Luiz Henrique afirmou que o êxito alcançado foi resultado do trabalho conjunto das comissões da Cúria e dos órgãos competentes. “Estamos testemunhando um momento histórico para a nossa diocese e, também, para a Paróquia de Sant’Ana, em Piraí. Em 2007, a imagem histórica de origem portuguesa foi furtada. Desde então, empenhamo-nos em todas as frentes para recuperá-la, registrando o furto e reconhecendo que a imagem estava tombada pelo Inepac. Estamos extremamente felizes por tê-la recuperado e devolvê-la à igreja de Piraí, onde sempre deveria ter permanecido”, comentou o bispo.

“Com relação às investigações sobre a padroeira de Piraí, a imagem de Sant’Ana, tão logo tivemos informação de que ela havia sido reconhecida no museu em Tiradentes, procedemos a um pedido de busca e uma comunicação com a diocese. Esta, por meio de sua advogada, nos providenciou um laudo pericial em que ficou constatada a mesma imagem que foi furtada da igreja de Piraí e a imagem que estava em exposição no mencionado museu. Com o mandado de busca em mãos, contatamos o delegado da área. A santa foi apreendida e depositada imediatamente na diocese. Quanto ao desdobramento das investigações, nos reservamos, uma vez que estas ainda estão em andamento”, disse o delegado de Piraí, José de Moraes Ferreira.

Em laudo técnico realizado pela D’Gusmão Conservação e Restauração de Obras de Arte, a perita em artes sacras Elaine Gusmão analisa de forma comparativa os registros históricos e os dados provenientes do museu. No documento, ela reforça que a imagem é a mesma furtada em Piraí, com evidências de ter passado por um processo de remoção de repinturas, recuperando a policromia original. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e o confirmaram a veracidade do laudo técnico.

Localizada no centro de Piraí, a igreja foi construída no século XIX. É tombada pelo município desde 2005 e pelo (Inepac), juntamente com seu acervo, desde 2018.

Retorno – A imagem de Sant’Ana Guia retornará para a Igreja Matriz no próximo dia 14. O retorno ocorrerá às 18 horas, na prefeitura municipal, com a presença de autoridades locais e fiéis, sendo em seguida encaminhada para a Igreja Matriz com a realização de Santa Missa, presidida por Dom Luiz Henrique. (Fotos: Divulgação). Com informações do Informa Cidade