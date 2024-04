Motociclista morre em acidente na RJ-145 em Valença

Um acidente fatal foi registrado no fim da tarde de quarta-feira (3) na RJ-145, em Valença. Luiz Henrique Francisco do Espírito Santo, que completaria 30 anos no próximo dia 16, conduzia uma moto e se chocou de frente com um carro no km 84.

De acordo com a Polícia Militar, Leonardo de Oliveira Paulino, de 43 anos, estava na garupa da moto e foi levado junto com o motorista do carro – Fiat Uno – ao Hospital Escola pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos moderados. A PM informou que eles não correm riscos de morte.

Segundo a PM, o condutor do carro estava trafegando pela pista correta quando colidiu frontalmente com a moto. O caso foi registrado na delegacia da cidade, responsável pela investigação do acidente. (Foto: Polícia Militar)