PM apreende mochila com drogas no bairro São Carlos em Volta Redonda

A Polícia Militar apreendeu na manhã desta quinta-feira (4), na Viela Expedito Lopes, no bairro São Carlos, em Volta Redonda, uma mochila cinza com 28 eppendorfs com cocaína, um par de coturno, um cinto tático, um par de luva e um casaco cor preta.

Os agentes foram endereço verificar denúncia de tráfico de drogas e viram um suspeito fugindo do local. Após buscas na área, a mochila foi encontrada.

O material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia da cidade, onde a ocorrência foi registrada.