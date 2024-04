Voltaço anuncia a contratação do atacante Kesley

O Volta Redonda Futebol Clube anuncia a contratação do atacante Kesley, de 29 anos, que chega ao Esquadrão de Aço para a sequência da temporada 2024. O atleta assinou contrato até o final da Série C.

Kesley atuou pelo Goianésia na temporada passada e vem para a sua primeira passagem no futebol do Rio de Janeiro. Ele é o sexto reforço do Volta Redonda para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e Copa Rio.

“Estou muito feliz com essa oportunidade de estar vestindo a camisa do Voltaço. Farei de tudo pra corresponder à altura e junto do torcedor buscar esse tão sonhado acesso”.

Revelado pelo CSE, Kesley possui passagens pela Penapolense, Oeste, Campinense, Doce Mel, URT, ABC, Juazeirense, Brasiliense, Botafogo-PB e Bahia de Feira.