PRF apreende cerca de 200 aves silvestres em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu no final da noite da quinta-feira (4), na Via Dutra, em Barra Mansa, cerca de 200 aves silvestres que estavam sendo transportadas em um carro. Algumas já estavam mortas. O condutor foi detido.

O veículo – Nissan March – foi abordado por agentes do Gecam (Grupo de Enfrentamento a Crimes Ambientais) no km 289 da pista sentido Rio. Segundo eles, logo foi possível sentir o cheiro das fezes dos pássaros, mesmo com os vidros do veículo abertos.

As aves estavam em pequenas caixas de papelão (veja no vídeo abaixo. O motorista disse que elas foram compradas por ele de um “mateiro” em Minas Gerais e que as levaria para sua casa, em Nilópolis, para depois revender na feira de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Entre as espécies apreendidas estão trinca-ferros, tico-ticos e coleirinhos. O condutor, de 58 ano, assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), se comprometendo a comparecer em juízo quando for intimado. Ele vai responder em liberdade pelo crime ambiental.

Depois de um veterinário da Agência de Meio Ambiente de Resende (Amar) fazer uma primeira avaliação, as aves foram encaminhadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) em Seropédica, também na Baixada Fluminense. (Imagens: PRF)